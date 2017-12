Le mosche, a Genova Pacifico e Neri Marcorè raccontano l’omonimo libro

Genova. Il 29 ottobre alle 21.30 La Claque ospita il mini-tour di Pacifico e Neri Marcorè per la promozione del libro “Le Mosche“, un taccuino, che non aveva, finora, la presunzione di farsi libro.

“Era un quaderno tutto rattoppato, pieno di segnacci e cancellature, il cugino male in arnese del libro. Quello che alla mensola laccata mai è stato ammesso, che se ne sta buttato per casa coi fogli penzolanti. Ora queste mosche sono appiccicate alla carta moschicida di un libretto vero, con copertina e rilegatura, un nugolo di mosche su carta che mi porterò dietro per una serie di concerti e presentazioni.”

Così Pacifico, al secolo Gino De Crescenzo, racconta in poche righe la nascita de “Le Mosche”, il volume in edizione speciale a tiratura limitata di 500 copie, pubblicato da Baldini&Castoldi.

Un libro nato dopo le fortunate date estive: una manciata di spettacoli in cui Pacifico si è presentato per la prima volta da solo sul palcoscenico, dove in un’atmosfera sospesa fatta di suoni elettronici e chitarra ha raccontato, letto e cantato. Uno spettacolo che fa sorridere e commuovere, che mescola la capacità di Pacifico di essere attore, cantante e narratore, autore e entertainer.

Ad accompagnare la pubblicazione del libro ci saranno una serie di date teatrali dove “Le mosche” diventano uno speciale spettacolo.

Biglietto intero 20 euro.