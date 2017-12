Le migliori sagre della Liguria a Eataly

Genova. Due mesi di sagre nella sede di Eataly, al Porto Antico di Genova. La selezione, curata da Feste e Sagre – Liguria – il social network delle sagre liguri, consentirà a sette sagre di usufruire delle cucine messe a disposizione da Eataly per arricchire il menù serale con i piatti tipici delle zone di provenienza.

Dal 16 maggio con la rappresentanza dell’Unpli della Provincia di Genova (Unione delle Proloco Liguri) che cucineranno una selezione di Piatti tipici liguri.

Dopo una settimana di pausa la rappresentanza della Proloco di Montegrosso Pianlatte (IM) presenterà agli ospiti di Eataly la Sagra delle Raviöre, pasta fresca, tradizionalmente chiusa a barchetta, ripiena di più di 20 erbe spontanee tipiche delle Alpi Marittime. Dal 6 giugno la Società Mutuo Soccorso di Borgio Verezzi (SV) porterà la Sagra delle Lumache.

Seconda settimana di pausa, dopo la quale dal 20 giugno ci sarà la Festa delle Erbe: la Proloco di Cosio (IM) proporrà ai palati raviole cotte al forno, turle di patate con erbe aromatiche al sugo di funghi o burro nostrano e salvia, e il dolce tipico Catarinette fatto con patate e aromatizzato con fiori di lavanda. Concluderanno la manifestazione, dal 27 giugno il Circolo Ranzi (SV), organizzatori della Sagra del Nostralino, con La cucina di Ranzi: gusto e tradizione: si potranno assaggiare ravioli fritti, zemin di ceci e il brandacujun, pietanza a base di patate e stoccafisso.

Eataly in sagra sarà un’occasione per unire le tradizioni culinarie liguri ma anche per parlare di territorio: durante la manifestazione ci saranno occasioni di laboratori e conferenze a tema natura, gastronomia e riscoperta di un territorio che offre sempre nuovi spunti di riflessione.

Il calendario:

Dal 2 al 5 maggio La Gastronomica Pietra Ligure (SV)

Dal 9 al 14 maggio Fritti e Dintorni OasiLiguria Società di Promozione Sociale e OroArgento Group

Dal 16 al 21 maggio Piatti Tipici Liguri Unpli Provincia di Genova

Dal 30 al 02 giugno Sagra delle Raviöre Proloco di Montegrosso Pianlatte (IM)

Dal 06 al 12 giugno Sagra delle Lumache Società Mutuo Soccorso di Borgio Verezzi (SV)

Dal 20 al 25 giugno Festa delle Erbe Proloco di Cosio d’Arroscia (IM)

Dal 27 al 30 giugno Gusto e Tradizione Circolo Ranzi (SV)

Orario: dalle 19 alle 22.