Le Formiche Atomiche, la Reunion al Let’s go summer fest

Moconesi. Radio senza tempo presenta Le formiche atomiche reunion”. Sono passati 16 anni da “Cercasi disperatamente Monica”.

Sul palco del Let’s Go Summer Fest tornano Le Formiche Atomiche per un viaggio indietro nel tempo con le loro canzoni che hanno fatto pogare tutta Italia.

La serata vedrà altri artisti sul palco, dalle ore 21.30: Nimroad F.C.; Gambardellas; Sdang plus Colin Edwin from Porcupine Tree. Possibilità di cenare.

Ingresso gratuito.

Per info: letsgosummerfest@gmail.com