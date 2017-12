Le favole del cinema in jazz al Count Basie

Genova. Un superbo tributo in jazz alla musica delle grandi favole cinematografiche. Jazz in wonderland è in programma sabato 6 febbraio ore 21.30 al Count Basie di vico Tana. Ingresso 10 euro + tessera Arci. Sandro Gibellini alla chitarra, Stefano Riggi al sax, Emanuele Valente al contrabbasso, Giorgio Griffa alla batteria presentano una scaletta che va dai classici Disney alla pantera rosa, un viaggio nella musica delle grandi favole del cinema che tutti abbiamo amato, raccontate con la finezza e il divertissment del jazz.

L’estro della chitarra “storica” di Sandro Gibellini incontra l’ardore del sax di Stefano Riggi in questo spettacolo speciale: non un semplice tributo, ma un concerto di tecnica e creatività che sollecita le melodie celebri a diventare jazz, riuscendoci in maniera sorprendente e mai banale.

Stefano Riggi è uno dei sax tenori più talentuosi in Liguria, dal suono sapiente e dalla tecnica sopraffina. Direttore della Bansigu Big Band, dove suona dall’età di 17 anni, è membro di Zibba e Almalibre e di prestigiosi gruppi jazz liguri e non solo. E’ docente di sax e di musica d’assieme e tra le molte collaborazioni si ricordano: Scott Hamilton, Tom Kirkpatrick, Riccardo Zegna, Carlo Atti, Danila Satragno, Gilad Atzmon, Fabrizio Bosso.

Sandro Gibellini è il chitarrista “storico” del jazz italiano.Ha fatto parte della big band della RAI di Milano e negli anni si è esibito nei principali festival italiani e stranieri. Ha fatto parte del quartetto di Tullio De Piscopo e nel 1988 e nella Keptorchestra. Moltissimie le collaborazioni internazionali e nazionali nel jazz (Lee Konitz, Gerry Mulligam, Ares Tavolazzi e molti altri) e anche nella musica leggera: da Lauzi a Concato, alla Vanoni, a Mina, con la quale incide diversi dischi.