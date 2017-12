Le avventure di Julia ambientate a Genova diventano una mostra

Genova. Forse non tutti sanno che il papà di Julia, la criminologa dei fumetti Bonelli, è genovese. Giancarlo Berardi lo scorso febbraio ha ambientato a Genova una delle indagini della sua eroina, intitolata proprio “La Superba”. Le 126 tavole dell’albo sono esposte in mostra tra le navate della chiesa del Museo di Sant’Agostino sino al 3 maggio (ingresso gratuito).

La criminologa americana in vacanza a Genova rimane coinvolta in una rischiosa indagine tra i caruggi, il porto antico e ville affacciate sul mare.

Nata dalla fantasia di Giancarlo Berardi, Julia Kendall è una criminologa che vive e lavora a Garden City, una cittadina a circa un´ora di strada da New York. Insegna, come assistente, all´università locale e, come libera professionista, presta la propria consulenza a personaggi pubblici o a semplici cittadini.

Nella maggior parte dei casi, riceve un incarico di lavoro direttamente dalla procura distrettuale e collabora con la polizia.

Il suo metodo di indagine si basa sulle conoscenze scientifiche acquisite e, soprattutto, su un istinto personale: una straordinaria sensibilità che le permette d´immedesimarsi emotivamente nel criminale di turno e quindi di prevenirne le mosse o di risalire ai motivi che hanno scatenato le stesse.

I casi che la interessano riguardano la psicopatologia criminale, i binomi sesso-delinquenza e droga-delinquenza, gli omicidi efferati, il proliferare dei serial killer, il fenomeno della delinquenza giovanile.

Il suo intento è naturalmente quello di assicurare i colpevoli alla giustizia, ma soprattutto di capire – capire, non giustificare – le profonde pulsioni che li hanno spinti ad agire.

Se esistesse la categoria, si potrebbe definire una Indagatrice dell’animo.

Orario: martedì 9-18; da mercoledì a sabato 9-19; domenica 9.30-19.30; chiuso il lunedì.