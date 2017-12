Genova. È uno degli eventi di primo piano nella stagione di concerti della Giovine Orchestra Genovese: l’esibizione del Coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina, che ospita 20 cantori adulti stabili e circa 35 voci bianche giovanili, i Pueri Cantores, è preparata dal maestro Monsignor Marcos Pavan.

Il coro si esibisce in Italia e all’estero, anche in ambiti non strettamente connessi a quello ecclesiastico.

Biglietti da 20 euro, inizio alle 21.