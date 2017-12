L’autore dei bestseller sulla matematica Marcus Du Sautoy al Festival della Scienza

Genova. I suoi libri hanno reso la matematica interessante anche a chi non l’ha mai capita sui banchi di scuola. Marcus Du Sautoy (professore di matematica all’Università di Oxford e Simonyi Professor for the Public Understanding of Science) ha raccontato i numeri primi come nessun altro e si è interessato anche alla simmetria. L’ultima sua fatica letteraria si intitola “Ciò che non possiamo sapere” e proprio su questo si basa la sua lectio magistralis in programma il 3 novembre alle 15.30 a Palazzo Ducale nell’ambito del Festival della Scienza.

Esistono limiti alla conoscenza umana? In un’epoca in cui la scienza sembra darci accesso ai misteri più profondi del mondo fisico, rimane qualcosa che non arriveremo mai a comprendere? Riusciremo mai a stabilire che cos’è la coscienza, a svelare la natura del tempo, a riconciliarci con i paradossi della meccanica quantistica, a districarci nei meandri della teoria del caos, a scoprire quale destino attende l’universo, a capire se l’infinito è un’entità reale o solo un concetto astratto? Marcus du Sautoy esplora sette moderni confini scientifici dello scibile per trovare una risposta a tali interrogativi, accompagnandoci in un fantastico viaggio di investigazione dell’ignoto. Ogni tappa comincia da un oggetto semplice – un dado da gioco, un violoncello, un orologio da polso, un piccolo campione di uranio-238 acquistato su internet, un modellino in cartone dell’universo, un’applicazione per smartphone, un bigliettino natalizio – per condurci alle frontiere della ricerca attuale, dove le domande più profonde ci costringono a ragionare non solo di scienza ma anche di filosofia e persino dell’esistenza di Dio; e a scoprire che probabilmente non arriveremo mai a conoscere ogni cosa, ma che è proprio questa corsa senza fine verso un traguardo irraggiungibile a dare sempre nuova linfa alla ricerca scientifica e ad alimentare la nostra sete di conoscenza.