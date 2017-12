Latin Dance Party e Festa Latina al Caribe Club

Genova. Venerdì al Caribe Club di Puntavagno (Corso Italia 3) dalle 22 Latin Summer Dance Party con doppia sala latina, kizomba, bachata e show dei ballerini della scuola Karisma Punto Danza. Spazio anche alle animazioni dei Latin Mix, Bryan Perez, Anaisa Castillo, Christian Graziano e Alex Colombiano, che intratterranno il pubblico e balleranno sulle note di dj El Bimbo, dj Julian e dj Romis.

Si continua sabato con la festa cubana nelle due piste all’aperto e in quella interna climatizzata, per scatenarsi sui ritmi della salsa, kizomba e bachata. Per l’occasione, alla console ci sarà dj Basilio Perez de Cuba, mentre ad animare il pubblico ci penserà la ballerina Anaisa Castillo. Nella sala kizomba animazioni di Christian Graziano e del gruppo “Quiero Kizomba”.

Info: 335207103.