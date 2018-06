Lanterna transilvania a Genova

Genova. Per la rassegna Luci sul forte, alla Lanterna di Genova da giovedì 21 a domenica 24 giugno – ore 21 “Lanterna Transilvania” a cura della Compagnia Teatrale la Pozzanghera. Regia di Lidia Giannuzzi.



Per festeggiare il 118° compleanno della figlia Mavis, che vuole, raggiunta la maggiore età, conoscere finalmente il mondo degli umani, Dracula ha deciso di portare gli amici di sempre, da Frankenstein al lupo mannaro, e tanti altri mostri ancora, nell’unico monumento che compie 890 anni, la Lanterna di Genova, per un party indimenticabile.

In realtà alla Lanterna, Dracula vuole, che sua figlia corra il pericolo dei pericoli: l’incontro con gli uomini; ma in un piano architettato dal Vampiro stesso in modo che l’esperienza sia così traumatica da indurre la vampiressa a tornare subito a casa senza pensarci più. Ma qualcosa va storto nella messa in scena e Mavis conosce un umano, Jonny, provando per lui una simpatia istantanea e ricambiata. Dracula non può far altro che mascherare Jonny da mostro e cercare di cacciarlo il prima possibile. Ma anche nel mondo dei mostri, non sempre le cose vanno come un genitore desidera. Uno spettacolo itinerante che affronta il tema della diversità e della sua accettazione ribaltando i ruoli tra mostri ricchi di umanità e umani creduti mostruosi; una storia romantica per divertire grandi e piccini.