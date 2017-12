L’altra bellezza, il tema del disagio psichico a teatro

Genova. Debutta il 29 aprile al teatro della Corte (ore 10,30 e 20,30) L’altra bellezza. Lo spettacolo, che affronta il tema del disagio psichico, è prodotto dal Teatro dell’Ortica, diretto da Anna Solaro e interpretato dal Gruppo Stranità, il quale racconta e dimostra come, attraverso la rappresentazione teatrale e grazie all’espressività corporea, si possano trasformare corpi sofferenti in espressione di bellezza interiore. La diversità come specchio dell’anima.

Rappresentazioni mercoledì 29 aprile ore 10,30 e ore 20,30. Posto unico: 12 euro, (ridotto 10, giovani e scuole 7).