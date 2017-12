Il Laboratorio Zelig ha casa al Sipario strappato di Arenzano

Arenzano. Bananas e il Teatro Il Sipario Strappato presentano, in esclusiva per la Liguria, il Laboratorio Zelig condotto dal duo comico genovese I Beoni, affiancati dalla giovane genovese Barbara Roncati. A dirigere le fila l’attenta esperienza dell’autore e scrittore Matteo Monforte.

I laboratori hanno cadenza quindicinale e si terranno presso Il Teatro Il Sipario Strappato Muvita, in via Marconi 165 ad Arenzano.

I Laboratori Zelig sono l’officina, la palestra dove aspiranti comici testano sketch inediti davanti a un pubblico vero. Qui sono nate molte idee come i gangster Gin e Fizz di Ale e Franz, le poesie di Flavio Oreglio, l’ipnosi di Leonardo Manera. Sono uno spazio di studio e sperimentazione di nuove forme di comicità, scritta e agita, all’interno del quale si ha la possibilità di provare idee, definire uno stile o i tratti di un personaggio con il contributo della direzione artistica di Zelig. Un luogo protetto dove i comici possono provare e riprovare nuovo materiale che viene aggiustato in base alle reazioni del pubblico, ma anche e soprattutto in base al lavoro con gli autori del mondo Zelig, sino a diventare repertorio.

Il Laboratorio può essere tematico. Così sono nati “Oggi le Comiche”, laboratorio di comicità “rosa” “Strangers in the Night” esperimento di divertimento multiculturale, “Cult”, contenitore di satira politica e di costume, “Zelig Hard”, “Nuovo Cinema Paradosso”, e molti altri ancora. Negli ultimi anni il Teatro ospita un numero sempre maggiore di progetti a tema, solo nella stagione 2013/2014 in scena “Le Scemette”, “Zelig Street”, “Platone, la caverna dell’informazione”, “Che fatica sopravvivere”, “Conto fino a 3”, “Ci Vuole Orecchio”, “Volver”, “Diversamente Zelig”, e molto altro ancora.

Nato all’interno delle mura familiari di Zelig Cabaret in viale Monza 140, oggi il Laboratorio è un’esperienza che si è diffusa nelle principali città italiane. Ogni giornata tipo di un laboratorio funziona con la presente sequenza : al pomeriggio i comici leggono e provano con l’autore di riferimento il pezzo preparato, la sera spettacolo con il pubblico e verifica dei pezzi, al termine riunione di feedback e “compiti per il successivo appuntamento”.

Ingresso 8 euro. Inizio alle 21.