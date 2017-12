La vera storia dei tre porcellini

Genova. Ispirato alla storia dei Tre Porcellini, Al lupo al lupo! è uno spettacolo per grandi e piccini. Diretto da Antonio Tancredi, racconta la storia di tre porcelli, fratelli, che si mettono in viaggio per conoscere il mondo. Ma presto, dentro ognuno di loro, si insinuerà la paura di incontrare il lupo e, contemporaneamente, il bisogno di scappare e costruire un rifugio sicuro.

Ma proprio quella paura viene sfidata e affrontata in un gioco pieno di sorprese, reso vivo da attori danzanti, pupazzi, immagini e musiche, fino a renderla eccitante e scoprendo, in fondo, che il lupo non è poi così invincibile.

Biglietti a partire da 6 euro, inizio alle 16.00.