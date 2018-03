La storia di un incontro sotto la pioggia

Genova. Non ti vedo non mi vedi: tutto inizia su un palco vuoto, poi due attrici, due cappelli, due personaggi. E ancora un ombrello e le luci di Natale… La luce definisce due spazi: fuori dal cerchio si chiacchiera, ci si confronta. Dentro il cerchio, si sta nella magia, si ascolta e si guarda, i due personaggi si incontrano, senza vedersi, sono al buio…

Durante una spaventosa notte di temporale due animali molto diversi e di solito nemici cercano rifugio in una grotta. Buio pesto… i due non possono vedersi e non si riconoscono, ma pensano di essere simili e cominciano a parlare. Scoprono così di avere un sacco di cose in comune: la paura dei tuoni, la fame, il freddo, la mamma, la cacca, le risate e soprattutto scoprono di essere contenti di aver trovato nell’altro animale un amico. L’incontro tra diversi al centro di un delicato racconto che parla a tutti.

Prima dello spettacolo, la domenica alle 15, laboratorio “Con un po’ di fantasia” a cura dell’associazione Bim Bum Bam.

Biglietti da 6 euro, inizio alle 10 (lunedì) e alle 16 (domenica).