La stella nascente del rap Capo Plaza al Crazy Bull Cafè

Genova. Venerdì 9 giugno 2017 al Crazy Bull Cafè (Via degola 4, Genova Sampierdarena) dalle 21.30 serata hip hop con ospiti e showcase. Protagonista indiscusso della serata Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso, rapper salernitano classe 1998. Dopo l’esordio nel 2013 con la prima traccia pubblicata su YouTube “Sto Giù”, attira l’attenzione del mondo hip hop e conquista featuring con rapper affermati quali Izi e Sfera Ebbasta. Da allora rilascia numerosi singoli, fino alla creazione del primo street album in collaborazione con Peppe Soks, dal titolo “Sulamente Nuje”, uscito il 10 giugno 2016 e registrato, masterizzato e mixato a Quadraro Basement, a Roma. Il rapper campano lo presenta al Crazy Bull insieme a showcase di Drefgold e Cocodrill. In apertura di serata si esibiranno Equipe149, Delfo e Noil Amser.

Ingresso 10 euro con consumazione.

Info: 010 4694923, 3404299259, www.crazybullgenova.it