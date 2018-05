La stand up comedy dei Loser alla Birreria HB per HB Platz

Genova. Giovedì 17 maggio 2018, alle ore 21, alla Birreria Hofbräuhaus di Genova (via Gerolamo Boccardo 5r) torna l’appuntamento con “HB Platz”, la nuova rassegna di musica, cultura e comicitàorganizzata dalla Birreria HB di Alessio Balbi e VisionBroad, società organizzatrice di eventi formata da Matteo Altamura, Giovanni Gigante e Gabriele Breschi, nata con l’obiettivo di mettere insieme attività ludiche a momenti formativi e di interesse culturale.

Protagonista del secondo appuntamento della rassegnala stand up comedy dei Loser, gruppo di giovani comici appartenenti alla “nuova scuola genovese della comicità” guidati dal direttore artistico Matteo Monforte, attore, comico e autore teatrale. Dopo il grande successo ottenuto al Teatro Bloser, i Loser portano in birreria la lorocomicità pungente e i loro sketch senza freni, in uno spettacolo di musica e cabaret che ricalca la tradizione della comicità americana. Come nei più fumosi club underground newyorkesi, gli ingredienti dello spettacolo sono pochi:un palco, uno sgabello, un microfono con l’asta, il pubblico, comicità pungente, irriverente e senza censure. Sul palco si alterneranno i tre giovanissimi stand-up comedian Pietro Casella, Alex Trevisan e Giorgio Greco.

“Hb Platz” è il nuovo giovedì sera genovese, pensato per chi ama bere una birra in compagnia, ascoltando buona musica e gustandosi spettacoli sempre nuovi e originali. Ogni settimana uno show diverso, tra spettacoli di cabaret, concerti e live radio, accompagnati immancabilmente da una buonabirra marchiata HB e dai tipici brezel bavaresi, distribuiti gratuitamente per ogni consumazione. Ogni serata affronterà un genere o un periodo musicale che ha segnato la nostra epoca, grazie alla collaborazione con lo staff di Disco Club, che con grande cura e competenza selezionerà per ogni appuntamento la migliore colonna sonora.

Lo show è a ingresso libero. Per informazioni: 010 542988