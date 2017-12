La scuola torna a teatro con Silvio Orlando e Vittoria Belvedere

Genova. Silvio Orlando riporta sulla scena forse lo spettacolo più importante per la sua carriera. Siamo in tempo di scrutini in IV D. Un gruppo di insegnanti deve decidere il futuro dei loro studenti. Di tanto in tanto, in questo ambiente circoscritto, filtra la realtà esterna. Dal confronto tra speranze, ambizioni, conflitti sociali e personali, amori, amicizie e scontri generazionali, prendono vita personaggi esilaranti, giudici impassibili e compassionevoli al tempo stesso.

Era il 1992, anno in cui debuttò Sottobanco, interpretato da un gruppo di attori eccezionali diretti da Daniele Luchetti. Lo spettacolo divenne presto un cult, antesignano di tutto il filone di ambientazione scolastica tra cui anche la trasposizione cinematografica del 1995 della stessa pièce che prese il titolo La scuola: fu proprio uno dei rari casi in cui il cinema accolse un successo teatrale e non viceversa.

Biglietti a partire da 23 euro, inizio alle 21.