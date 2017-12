La sagra du fugassin apre come tradizione il calendario delle sagre a Ponente di Genova

Mele. Una tradizione che si rinnova da 18 edizioni. La Confraternita di Sant’Antonio Abate di Mele, organizza nella piazza dell’Oratorio a Mele la Sagra du Fûgassin. Dal 10 al 12 giugno tre serate per gustare gli ormai famosi fugassin, i focaccini che dall’anno scorso sono stati proposti anche con tre nuove varianti: con crema di gorgonzola e noci, con brie e miele e con salame piccante. Il programma prevede, come di consueto, l’apertura degli stand gastronomici alle 18 il venerdì e alle 17 il sabato e la domenica e poi serata in musica.

Sul palco si comincia venerdì alle 21 con il ritorno degli “Audio 80” per ascoltare le hit che hanno fatto la storia della musica pop di quell’epoca. appuntamento con l’orchestra Carmen, domenica spazio a un’altra orchestra: i Mocambo.

Non mancheranno la pesca di beneficenza, lo stand dedicato ai dolci siciliani e la mostra di pittura “Meccanismi del cuore”.