La risata strappata ad Arenzano: gran finale dello Zelig Lab

Arenzano. Da anni il laboratorio Zelig di Genova rappresenta, in tutta la Liguria ed il Nord Italia, un fiore all’occhiello per la fortunata trasmissione di Canale 5 , avendo sfornato negli anni comici di grande talento come: Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, i Beoni, Paci e Bottesini, Simonetta Guarino, Andrea Di Marco e molti altri.

Dopo aver girovagato per anni tra i locali notturni più “malfamati” del centro cittadino, da quest’anno la banda dei comici dello Zena-Zelig Lab (amano farsi chiamare così) si è trasferita in massa in una location di tutto rispetto, il Teatro Sipario Strappato Muvita di Arenzano, leggermente fuori città, ma che dà modo alla comicità made in Genova di riappropriarsi di quegli elementi che, da sempre, ne hanno fatto parte: il mare, i pescatori e l’odore del legno delle tavole di un teatro.

Il meglio di questa stagione viene proposto sabato 11 giugno alle 21. Come sempre saranno i Beoni a fare da padroni di casa. Ingresso a 12 euro. Info e prenotazioni 339.6539121