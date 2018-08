La Piazza in Festa !

Genova. Il Circolo Floris & Associazione Non Solo Parole – Genova Onlus vi danno appuntamento in Piazza Galileo Ferraris con Cantanti-Musicisti-Atleti-Fotografi-Pittori del quartiere Marassi. in compagnia dei nostri amici cavalli . Avere il primo contatto con un cavallo, sentire il calore ed essere tutt’uno con il cavallo, vivendo insieme una giornata meravigliosa. l’invito è per tutti i bambini e ragazzi della Val Bisagno. i cavalli vi aspettano !