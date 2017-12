La palla rossa, serietà e ironia per parlare di un tema delicato

Genova. Uno spettacolo che accosta alla gravità del contenuto un linguaggio e uno stile dal sapore di commedia surreale. Angelino si presenta a notte fonda in casa della figlia Marianna e di Marco, il marito, dicendo che sta per morire, che la Morte l’ha chiamato al telefono e che voleva passare a salutare la figlia. I due pensano che sia pazzo ma all’ora stabilita la Signora Morte si presenta alla porta. Marianna vuole far salutare ad Angelino sua figlia Alice, di sette anni, prima che il padre parta per sempre, ma Angelino non è per niente d’accordo a parlare della morte ai bambini.

La palla rossa, insieme a Non c’è limite Alpeggio, Infinita e Sulla morte senza esagerare, fa parte di Passaggi, una rassegna di quattro spettacoli che affrontano con serietà e ironia il tema difficile della morte. Il progetto è nato in collaborazione con l’associazione di volontariato Braccialetti Bianchi di Genova.

Venerdì 17 marzo inizio alle 20.30, sabato 18 marzo inizio alle 18.30. Biglietti a 14 euro. Lo spettacolo è fuori abbonamento, l’incasso sarà devoluto all’associazione Braccialetti Bianchi.