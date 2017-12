\"La Nuova Scuola Genovese\" incontra Max Manfredi

Sabato 18 novembre alle ore 15.00 Max Manfredi sarà l’ospite d’onore de “La Nuova Scuola Genovese”, la trasmissione a cura di Antenna Blu che ha come set Viadelcampo29rosso, l’emporio-museo dedicato alla canzone d’autore genovese di ieri e di oggi, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Una puntata speciale, durante la quale il cantautore e scrittore genovese, che Fabrizio De Andrè definì ” Il migliore di tutti”, parlerà della sua carriera e presenterà “Trita Provincia, novella discreta”, un audiolibro con lettura “ad alta voce” fatta dallo stesso Max, uscito nell’estate di quest’anno, che riporta l’attenzione su un testo scritto circa trentacinque anni fa, e pubblicato nel 2002 (Liberodiscrivere Editore Genova).

Una piccola opera insieme lucida e visionaria, un atto d’amore appassionato nei confronti della scrittura, della sua necessità e della sua vanità. Un caleidoscopico labirinto di parole che trascina il lettore in una ridda di immagini e situazioni, scenografie e sogni ad incastro, palinsesti indecifrati, guide oniriche, tasselli di mosaici, reperti da mercatino delle pulci, teatri di parrocchia, libri d’ore, bricolage neogotico, cinema di terza visione, in un fluire continuo che è insieme divertito e struggente.

L’audiolibro offre una nuova prospettiva del testo e trasforma i giochi di suoni della parola scritta, in giochi di immagini in movimento, come un film per non vedenti, come un dialogo quasi intimo con il lettore/ascoltatore. Il testo narrato è completato da alcune musiche “di scena” che spesso fanno da sfondo o in alcuni casi anche da contrappunto alla voce narrante, o più semplicemente da interpunzione tra i paragrafi e tra i capitoli.

Queste musiche sono in parte originali e in parte attingono al repertorio delle canzoni di Max, come luoghi comuni in cui l’appassionato conoscitore dell’artista genovese possa ritrovarsi.

Lo strumento musicale protagonista di questo accompagnamento sarà la viola da gamba , in tutte le sue varianti di registro, dalla più piccola e più acuta ai violoni più gravi, e sarà per lo più orchestrata in consort, quei piccoli ensemble strumentali usuali nel rinascimento, composti da strumenti della stessa famiglia. Uno strumento antico, già di per sé evocativo, che con armonie e sonorità più moderne, potrà creare una identità sonora indefinita, qualcosa di distante e magico, semisconosciuto e semiconosciuto, come fuori dal tempo.

Un particolare capitolo del libro, oltre alla voce di Max vede la straordinaria partecipazione di Lisa Galantini e Aldo Ottobrino.

Oltre a Max Manfredi sarà ospite della puntata il giovane musicista Carlo Valente, finalista al Tenco 2017 con il suo album “Tra l’altro”, secondo alcuni critici musicali, la vera rivelazione del Tenco di quest’anno.

Conducono Andrea Podestà ed Eugenio Ripepi.

Ingresso libero.