La nuova avventura degli ottoni del Mnozil Brass

Genova. Cirque è la nuova avventura dei sette componenti di Mnozil Brass che, scandagliando come al solito le possibilità dei loro strumenti, entrano sul ring per combattere tutti gli aspetti contrastanti della vita quotidiana con una dose di musica e umorismo, trasformando il tutto in un simpatico e ordinato circo, almeno per alcune ore.

Dopo l’acclamato debutto a Genova di due anni fa, l’ensemble di ottoni austriaco, fondato a Vienna nel 1992 presso la taverna di Josef Mnozil, è pronto a tornare nella nostra città riproponendo, questa volta in veste circense, il loro originale mix fra comicità e straordinario virtuosismo musicale, fra musica classica, folk e pop contemporaneo, che lo ha reso celebre e amato in tutto il mondo.

Inizio alle 21, biglietti da 31,5 euro.