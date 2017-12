Genova. Un tributo a Fabrizio De Andrè per raccogliere fondi per la Croce Verde di Sestri Ponente. Succede domenica 19 aprile a partire dalle 15 in piazzetta Banchero. Per tutto il pomeriggio si esibisce il gruppo “Le nuvole”, formato da Maurizio Balbi (pianoforte, voce), Rossana Lanari (chitarra, voce) e Andrea Pellicone (batteria, voce).