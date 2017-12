La musica corsa dei Zamballarana alla Claque

Genova. “Zamballarana” è un progetto nato nel 1997 a Pigna, in Corsica, un paese della regione della Balagne considerato uno dei maggiori incroci culturali dell’isola. Il mare, portatore delle loro radici latine, è anche la strada ispiratrice con la quale “Zamballarana” approccia tutte le culture del mondo.

Esploratori di combinazioni singolari, questi musicisti, cantanti e saltimbanchi reinventano, creano, costruiscono i suoni e mischiano i generi. Dilatano le armonie e allargano i campi del nostro immaginario: in un balletto polifonico e poetico, le canzoni, i suoni e i canti entrano in scena.

“Zamballarana” vi accompagna fuori dai sentieri battuti, verso quei sentieri della montagna corsa, nei vicoli del loro paese, nelle immagini dei loro viaggi. “Zamballarana” non finisce di alimentarsi,d’immaginare, per rinascere migliore e far emergere il suo soffio euforico.

Oltre alla Corsica, dove suona regolarmente, il gruppo è già stato prodotto da numerosi festival stranieri e teatri prestigiosi.

Biglietti a 10 euro. Inizio alle 21.