Genova. Venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 10, nel chiostro della chiesa di Sant’Agostino (Piazza Sarzano 35), verrà inaugurata la mostra Mus-e sì MOSTRA – Documenti dell’immaginario a cura dei coordinatori e del gruppo artisti Mus-e Genova Onlus, patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova in collaborazione con il Museo di Sant’Agostino. La mostra, costituita da 14 grandi tele di cotone create da bambini delle scuole genovesi, è stata concepita come la presentazione delle attività didattiche svolte da Mus-e nello scorso anno scolastico. I teli nascono come diario di bordo visivo delle classi e sono realizzati con diverse tecniche, sviluppate grazie all’interdisciplinarietà delle arti che caratterizza il progetto Mus-e, tra arti visive, musica e movimento creativo. Inoltre sono stati usati come campo di gioco per le “Feste in Villa” – evento conclusivo con cui le classi hanno salutato il loro primo anno di laboratori in alcuni dei parchi delle più belle ville genovesi.

A completare la mostra, fotografie scattate da artisti Mus-e durante le “Feste in Villa” 2016 e la proiezione di video relativi ai percorsi creativi che artisti, insegnanti e bambini generano insieme durante le attività.

Infine i visitatori, grandi e piccini, potranno partecipare ad un momento creativo grazie ad un’installazione work in progress che avrà per tema Domani, il nostro pianeta!, realizzata con materiali di riciclo, per esprimere idee per un mondo migliore.

L’esposizione sarà visitabile sino al 20 ottobre con orario, da martedì al venerdì dalle 9 alle 18.30, mentre il sabato e la domenica l’apertura sarà alle 9.30, ed è ospitata nel Chiostro di Sant’Agostino per gentile concessione del direttore del museo, Adelmo Taddei.

Info Mus-e Genova Onlus – tel. 0108338481 – 335 7797325

MUS-E Genova

Mus-e è attiva a Genova dal 2002 e lo scorso anno scolastico ha coinvolto 31 scuole (tra nidi e primarie), 100 classi, 2100 bambini e 24 artisti.

Mus-e porta all’interno dell’orario scolastico esperienze creative veicolate dai linguaggi artistici della musica, del canto, del teatro, del movimento espressivo, delle arti visive. Il percorso ha una durata di tre anni ed è completamente gratuito per le famiglie e le scuole.

IL PROGETTO MUS-E

Il progetto Mus-e nasce nel 1994, in Svizzera, da un’idea del violinista Yehudi Menuhin. Attraverso l’esperienza artistica, con l’utilizzo di linguaggi non verbali si valorizzano tutte le esperienze espressive e le diverse specificità culturali. Inoltre il bambino impara a conoscersi, a mostrarsi agli altri con spontaneità e ad accettare le altrui diversità, vivendole come una risorsa e non come un limite. L’attività di gruppo facilita la comunicazione e la condivisione delle esperienze creative e promuove l’integrazione tra bambini di diverse provenienze socio-culturali.

Mus-e è la concreta emanazione del sogno di Menuhin: costruire una società multiculturale più giusta. Oggi il Progetto è diffuso in molti paesi europei, in Brasile ed in Israele.

In Italia il Progetto è attivo dal 1999 e consiste nel portare all’interno dell’orario scolastico, e in maniera del tutto gratuita, esperienze creative in cui gli insegnanti vengono affiancati, in classe, da artisti professionisti accuratamente selezionati e formati dalle Sedi MUS-E.

I Nidi, le Scuole dell’infanzia e primarie possono partecipare al progetto Mus-e su domanda spontanea o perché proposte da partner istituzionali, come ad esempio le Amministrazioni Comunali, Provinciali o Regionali, o da altri partner operanti in campo educativo e sociale o su richiesta degli stessi genitori.

Il progetto Mus-e aiuta i bambini ad integrarsi maggiormente e produce effetti positivi nei rapporti tra alunni e insegnanti e tra le famiglie e la comunità scolastica. Con Mus-e l’arte, nelle sue molteplici forme va a scuola e diventa scuola per i bambini, cittadini di domani.

MUS-E GENOVA

Presidente: Remo Pertica

Supervisore locale e didattico: Maria Teresa Costagliola

Supervisore artistico: Rossana Antiga

Artisti:

Area Arti Visuali: Alessandra Cavalli, Daniela Cecchi, Benedetta Debenedetti , Stefania Schubeyr, Martina Seminara, Nicolò Servi

Area Movimento Espressivo: Eugenia Amisano, Marta Antonucci, Paola Maria Bassignana, Nicoletta Bernardini, Renata Bravo, Anna Dego, Cristiano Fabbri, Olivia Giovannini, Veronique Liaudat, Piera Pavanello

Area Musicale: Massimiliano Caretta, Guadalupe Gilardon, Pino Laruccia, Olmo Manzano, Vera Marenco, Nicola Ostrogovich, Francesca Pasini, Marica Pellegrini, Marco Tosto

Sponsor:

Fondazione Edoardo Garrone, Carbofin Spa, DNV Italia Srl, La Generale Pompe Funebri Spa

Municipio 7 Ponente

– Il progetto Mus-e è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo

– In collaborazione con Ospedale Pediatrico Gaslini