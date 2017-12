La magia dello Schiaccianoci al Carlo Felice

Genova. Giovedì 3 dicembre, alle ore 20.30, il secondo appuntamento con la danza del Teatro Carlo Felice prosegue con il balletto dell’Opera Nazionale di Riga, che porta in scena Lo Schiaccianoci di PëtrIl’ič Čajkovskij il classico balletto delle festività natalizie, con una particolare offerta per i minori di 14 anni.

L’opera, rappresentata per la prima volta nel dicembre 1892, fu diretta interamente dal compositore italiano Riccardo Drigo e coreografata dal ballerino russo Lev Ivanov al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo.

Sul palco del Carlo Felice andrà in scena Il balletto nella sua forma più classica, ispirato alla favola di E.T.A. Hoffmann, Der Nussknacker und Mausekönig (Schiaccianoci e il re dei topi), e liberamente reintrerpretata da Alexandre Dumas padre. Il libretto è di Ivan Vsevoložskij, allora direttore dei Teatri Imperiali, le coreografie del più grande coreografico dell’Ottocento, Marius Petipa.

Čajkovskij ha scritto per Schiaccianoci una musica di trasparenza mozartiana, ricca di humor, ma anche eterea e dolcissima, perfetta per accompagnare il sogno di una bimba addormentata sotto l’albero di Natale che, in sogno, vive mille avventure.

Le danze che si susseguono sono tutte celeberrime: la “Danza della fata confetto”, la “Danza russa”, la “Danza cinese”, fino all’amatissimo “Valzer dei fiori”. Con Petipa lavorò Lev Ivanov, che affrontò soprattutto il problema di far danzare uno stuolo di piccoli allievi della scuola di danza in scene come il “Valzer dei fiocchi di neve”, che prevede la presenza di sessantaquattro ballerine in tutù bianco. La coreografia e la messa in scena di questa versione sono curate da Aivars Leimanis (dalla produzione originale di Vasilij Vajnonen) che dal 1993 ricopre la carica di direttore artistico del Balletto dell’Opera Nazionale di Riga e che, nel 2003, è stato insignito della medaglia dell’Ordine delle tre stelle, uno dei più importanti riconoscimenti lettoni.

Una favola per bambini divenuta un capolavoro di musica e danza per tutti: per questo il Carlo Felice si apre ai bambini offrendo l’ingresso a 10 euro ai minori di 14 anni accompagnati.

Repliche: venerdì 4 dicembre 15.30 e 20.30; sabato 5 dicembre 15.30 e 20.30; domenica 6 dicembre 15.30