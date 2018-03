La guerra dei Bottoni, al confine tra gioco e realtà

Genova. Quanto può essere serio un gioco? Quanto ci si può sentire coinvolti nel giocarlo? Quante lacrime e risate, paure e gioie possono considerarsi più “vere del vero”?

Nel centesimo anniversario della prima guerra mondiale, il primo spettacolo prodotto insieme a Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada viene dedicato a questo testo immortale, dedicato al “gioco della guerra”: La guerra dei Bottoni.

Pubblicato per la prima volta nel 1912, il romanzo di Louis Pergaud precede di poco lo scoppio del conflitto mondiale e sembra anticiparne gli accadimenti. Quasi a esorcizzare quello che sta per accadere nel mondo, quasi presumendo la tragicità che dopo qualche anno avrebbe investito le vite di tutti, Pergaud scrive una storia, come egli stesso specifica nell’introduzione, “…nella quale scorre la linfa, la vita, l’entusiasmo; e il riso, il gran riso gioioso che doveva scuotere le pance dei nostri padri… pieni di sé”.

Spettacolo per bambini dai 6 anni. La domenica alle 15 il laboratorio “Indossiamo i diritti”, curato da Helpcode.

Biglietti da 6 euro. Inizio degli spettacoli: domenica 18 marzo alle 16, lunedì 19 marzo alle 10 e alle 14.30.