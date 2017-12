La Gog chiude la stagione con Ravel

Genova. Doppio appuntamento musicale, protagonisti pianoforte e orchestra, per chiudere la stagione 2015/2016 della Giovine Orchestra Genovese. Un’intera giornata dedicata a Maurice Ravel e alla sua monumentale opera di trascrittore di composizioni pianistiche proprie o di altri autori. Lo interpretano Alexander Romanovsky, Mariangela Vacatello e l’Orchestra del Teatro Carlo Felice.

Si inizia alle 16, con i brani Alborada del gracioso, Pavane pour une infante défunte, Ma mère l’oye e La valse. Alle 21 si prosegue con Tableaux d’une exposition e il famosissimo Boléro. Ogni brano viene eseguito prima nella versione originale per pianoforte solo o per pianoforte a quattro mani e, immediatamente dopo, nella versione per orchestra.

Biglietti a 20 euro.