La Gog apre con il violoncello di Lynn Harrell

Genova. La nuova stagione della Gog si apre lunedì 17 ottobre con il concerto di Lynn Harrell, fra i più grandi violoncellisti di tutti i tempi.

Sul palco del Teatro Carlo Felice, Harrell sarà accompagnato dalla Nordwestdeutsche Philharmonie diretta da Simon Gaudenz. Il programma prevede Saint-Saëns (Concerto n. 1 in la minore per violoncello e orchestra op. 33), Dvořák (Rondò in sol minore per violoncello e orchestra op. 94) e Beethoven, con la Settima Sinfonia, musica presentata al pubblico di Vienna l’8 dicembre del 1813.

Biglietti a partire da 41,60 euro, inizio ore 21.00