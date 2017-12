La Fiera italiana della musica torna a Genova

Genova. Un programma fittissimo di concerti, incontri, iniziative. Torna nel capoluogo la Fiera della Musica. Una tre giorni dal 15 al 17 maggio alla Fiera di Genova. Quattro palchi che serviranno anche agli artisti per raccontarsi non solo in musica. Tra i nomi presenti Tricarico, Mariella Nava, Iskra Menarini, Rossana Casale, Saturnino, Diego Spagnoli, Danila Satragno, Povia, Dhamm, Michele, Sandro Giacobbe, Alberto Fortis, Silver.

Il biglietto giornaliero costa 10 euro.

Apertura: Venerdì dalle 10 a oltre la mezzanotte. Sabato dalle 10 a oltre la mezzanotte (area dj fino alle 4). Domenica dalle 10 a mezzanotte.