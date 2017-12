La fiaba della maga del pane

Genova. Cuore di Pane è un viaggio tra chicchi di grano e farine, in compagnia della maga del pane, che vive nelle briciole lasciate sulle tavole. Da qui segue la storia del pane in tutto il mondo e con la sua voce, il corpo e il profumo aiuta la terra, il fuoco e l’acqua che servono per fare un buon pane.

Proprio la maga del pane racconterà una storia, quella di due sorelle gemelle, una buona e una cattiva: una delle due dovrà salvare l’altra da un malefico incantesimo, cucinando un buon pane… ci riuscirà?

Uno spettacolo unico, una fiaba poetica e sensoriale adatta a tutta la famiglia.

Biglietti a 8 euro, inizio alle 16.