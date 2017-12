La cucina del Medioevo, laboratorio per bambini

Genova. Un luogo magico, ricco di storia e di fascino, accoglierà i bambini dai 5 agli 11 anni per un gustoso viaggio a ritroso nel tempo. Sabato 9, Sabato 16, Sabato 23 Maggio alle 15.30 al Museoteatro Commenda di Prè, MedioEvo da gustare…! Laboratorio creativo per bambini dai 5 agli 11 anni.

Ci si immerge nelle atmosfere medioevali per scoprire come e cosa si mangiava e come si preparavano i cibi: tritare, macinare, filtrare, mescolare…e prima ancora un visita nel cuore del mercato, per scegliere le merci più belle dai colori sfavillanti, dai profumi inebrianti e quindi provare a preparare una gustosa ricetta!

Durata: 2 ore circa. Costo di partecipazione: 6 euro (comprende ingresso, attività)

Info: 010.5573681

Richiesta la prenotazione entro le 17 del giorno precedente l’attività.