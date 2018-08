La rassegna “Ridere d’agosto… ma anche prima” prosegue con il tradizionale appuntamento con il teatro in genovese: la Compagnia Teatrale San Fruttuoso presenta “Manezzi inte ‘n manezzo” di Enrico Scaravelli, autore genovese recentemente scomparso.

In un paesino dell’entroterra genovese sta per essere avviata un’azienda agrituristica con annesso maneggio di cavalli. Lì vive la famiglia Cavallo, intorno alla quale ruota, per motivazioni diverse, una serie di personaggi particolari, che verranno tutti coinvolti, senza eccezioni, in esilaranti situazioni. Beppe, il padrone di casa, ha una grande passione per i cavalli e il bernoccolo degli affari, mentre Cesira, la moglie, è una donna forte che esprime appieno tutta la saggezza e l’ironia contadina. Remo, il loro figlio è un romantico studente che aspira ad un piacevole e ricco futuro. Poi c’è l’amico Nando, che si dedica con uguale passione al vino e alle donne… Genia, altra amica della coppia, donna semplice che insegue un romantico sogno con scarsi o nulli risultati.

Beppe, con l’intento di rivalorizzare i vecchi sentieri montani e l’antica via del sale, pensa di un’attività agrituristica con il contributo della Regione e della Comunità Montana. Certamente non sarà un’impresa facile, occorre un’idea forte, quel “qualcosa in più” che serva a far conoscere i luoghi e a far accorrere la gente, tanta gente. L’inizio è irto di ostacoli, ma poi, improvvisamente, una sera, giunge un aiuto inaspettato…

Una commedia briosa e divertente per ricordare assieme e omaggiare Enrico Scaravelli. La regia è di Daniele Claudio Pellegrino. In scena Mariella Buonasora, Renata Burlando, Silvia Canale, Irene Cataldi, Gianna Cevasco, Lorenzo Ionata, Cinzia Lamponi, Luigi Massa, Giorgio Oddone, Stefano Pastorino, Daniele Pellegrino, Claudio Pieraccini, Luigi Antonio Pischedda, Alessandro Sasso

Intero 13 €, ridotto 10 €

Prevendite presso Teatro Garage, via Repetto 18R

Le biglietterie collocate all’ingresso della Villa Imperiale e dell’Arena del Mare aprono nelle sere di spettacolo a partire dalle 20