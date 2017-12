La compagnia Kataklò incanta con Eureka (e coinvolge anche il pubblico)

Genova. Uno show unico e in continua evoluzione. Per il nuovo spettacolo della compagnia Kataklò, che da quasi vent’anni si è imposta sulla scena italiana e internazionale con il suo stile unico, i danzatori/acrobati si avvarranno anche della partecipazione del pubblico.

Eureka unisce danza, atletismo acrobatico, mimica e humor. Uno spettacolo a quadri, la cui forte originalità sta nell’aprire la scena a cinque persone del pubblico desiderose di far parte in modo attivo e performativo alla riuscita dello show. Non si tratta di spettatori acrobati a cui viene richiesta una preparazione fisica specifica, ma si dà la possibilità a cinque coraggiosi candidati di vivere la scena invece di vederla dalla platea. Energia, forza e stupore, oltre i limiti del corpo.

Inizio alle 21, biglietti da 19 euro.