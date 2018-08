Sabato 14 luglio alle ore 21.30 presso Villa Imperiale di Genova, nell’ambito della Rassegna Teatrale “Ridere d’Agosto, ma anche prima”, la Chiamateci Pure Compagnia porta in scena “Gossip Party”, commedia brillante in 2 atti per la regia di Stefania Pepe.

Sinossi

“Gossip Party” è una farsa intrisa di chiacchiere e allusioni inerenti l’ambiguità del mondo della borghesia. La commedia si sviluppa su due atti in cui predomina una costante comicità surreale che diverte lo spettatore, lasciando al tema del “giallo” un ruolo marginale di soggetto di fondo. Una frizzante farsa che, con uno stile tutto americano, tratteggia bene le nevrosi della vita moderna.

L’ambientazione si colloca presso la casa dei Brock nel momento in cui i proprietari Charley e Myra hanno deciso di invitare i loro amici più cari per festeggiare il loro anniversario. Tra gli ospiti figurano: i coniugi avvocati Ken e Chris Gorman, la coppia formata da Leonard Ganz e la moglie Claire, lo psicanalista Ernie e sua moglie Cocca ed infine il cugino Glenn, candidato al Senato in compagnia della consorte Cassie.

