La Befana arriva sul palco del Teatro Garage

Genova. Domenica 8 gennaio alle 17, nella sala Diana del Teatro Garage, per il terzo appuntamento con la rassegna di spettacoli per famiglie e bambini “Ti racconto una fiaba”, andrà in scena Viva viva la Befana di Fiorella Colombo con Fiorella Colombo, Giuseppe Pellegrini e Ilary Nuvoli.

Uno spettacolo di teatro e animazione, in cui avverrà il coinvolgimento attivo dei piccoli spettatori. Il tutto è incentrato sulla figura della befana e le sue mille sfacettature. Viva viva la befana chiude idealmente il periodo delle vacanze regalando divertimento e risate per tutta la famiglia prima della ripresa della scuola.

Il progetto Ti racconto una fiaba ideato dal Teatro Garage incentrato sulla magia della fiaba e del suo racconto si avvale di diverse tecniche: dal teatro di narrazione al teatro evocativo passando per il teatro d’attore, ma soprattutto propone la fiaba interattiva con una porta d’accesso, dove i piccoli spettatori sono invitati ad entrare. I bambini identificandosi piano piano con i personaggi della fiaba, diventano parte attiva dello spettacolo, collaborando in scena con gli stessi attori. La narrazione della fiaba crea uno spazio condiviso con i bambini stimolandoli all’ascolto attivo e a sperimentare le loro risorse espressive, grazie al gioco del teatro, del fare finta che tu eri, utilizzando corpo, suoni e voce.

Ingresso: prezzo unico 7 euro