Kitchen: domenica serata Swing e Lindy Hop con gli Zenaswingers

Genova. Domenica 22 ottobre 2017, a partire dalle ore 20, tornano le domeniche all’insegna dello swing al ristorante Kitchen di via San Donato 13, nel cuore del centro storico genovese. L’appuntamento sarà con i ballerini del gruppo Zenaswingers, che danzeranno insieme al pubblico per una serata in pieno stile e ritmo swing.

La festa, dallo slogan “Lindyscreto fascino dello swing”, sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti che vedranno come protagonisti gli Zenaswingers, guidati dalla carismatica ballerina e insegnante Silvia Palazzolo, nelle domeniche autunnali e invernali del locale del centro storico cittadino. Non mancheranno le sorprese e gli ospiti, che saranno svelati solo nel corso delle serate. L’appuntamento sarà un’occasione per ballare, divertirsi e perché no, imparare o affinare la tecnica del ballo più amato del momento!

Dalle ore 20 è possibile cenare al ristorante, mentre dalle 21.30 spazio alla musica e allo swing. Per informazioni: 3497066009 (anche whatsapp), info@zenaswingers.it.