Kirchschlager e Drake in un duetto indimenticabile

Genova. La Gog si prepara ad accogliere l’esibizione di Angelika Kirchschlager e Julius Drake con l’affetto che ha sempre dimostrato il pubblico genovese in occasione del duetto.

Nata a Salisburgo, una straordinaria carriera mondiale alle spalle, Angelika Kirchschlager è professore al Mozarteum di Salisburgo e alla Royal Academy of Music di Londra. Julius Drake è uno dei più noti e apprezzati pianisti internazionali, specializzato nella difficile arte di accompagnare il canto. È professore alla Royal Academy of Music in London e visiting professor al Royal Northern College of Music.

Biglietti a 20 euro, inizio alle 21.