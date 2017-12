“King of the minibar”, Marti sul palco del Randal a Sestri Levante

Sestri Levante. Sul palco del circolo Randal arriva Marti, con la presentazione dell’album “King of the minibar”. Progetto musicale del cantautore e attore genovese Andrea Bruschi, Marti chiude con “King of the minibar” (febbraio 2017) una trilogia discografica iniziata con “Unmade beds” (2006) e proseguita con “Better mistakes” (2011), entrambi acclamati sia in Italia che all’estero.

Un album, quest’ultimo, internazionale nel dna: concepito a Berlino, affinato a Vienna e Praga, registrato tra Londra, Berlino e la Liguria con la produzione artistica di James Cook e l’ausilio dei musicisti Simone Maggi alla fisarmonica,paino oboe, sassofono e Claudia Natili al contrabbasso. L’appuntamento è per sabato 8 aprile a partire dalle 23 e ad aprire Dorian Gray da Cagliari. La band che porta questo nome viene da una delle stagioni più fertili dell’underground italiano, gli anni Novanta, e la sua esistenza passa attraverso tour memorabili (la prima band europea in Cina), canzoni di qualità (il premio Lunezia 1999 conferito da Fernanda Pivano a Davide Catinari) e una discografia nutrita e originale.

Ingresso 7 euro.