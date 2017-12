Karmafulminien, storia irriverente di tre angioletti irrequieti

Genova. Generazione Disagio torna con un esilarante spettacolo. Karmafulminien parla di tre angeli irrequieti, nostalgici estimatori dell’Empireo, della contemplazione e della pace dei sensi, che assorbono loro malgrado le angosce del genere umano.

Spugne del mal di vivere, gli angioletti convertono correnti avverse in good vibrations, trasformano stati ansiosi in tisane e infusi, malesseri in materassi, complessi in amplessi.

Spettacolo fuori abbonamento. Biglietti a 14 euro, inizio alle 20.30.