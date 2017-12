Jimmy Cliff, leggenda del reggae, al Porto Antico

Genova. Pietra miliare della sua carriera rimane The Harder They Come, film girato in Giamaica da Perry Henzell, di cui Jimmy Cliff è il protagonista principale e autore del tema guida della colonna sonora, pubblicato poi nel formidabile omonimo disco. Il film porta il reggae all’attenzione del grande pubblico internazionale, facendo di Cliff l’ ambasciatore di un genere e di una nazione. Cantante, musicista ed attore, in 50 anni di carriera non si è mai fermato. Ha vinto un Grammy, collaborato – tra gli altri – con i Rolling Stones, con Sting e Joe Strummer ed ha continuato a sfornare singoli di successo.

Jimmy Cliff sarà a Genova mercoledì 8 luglio, ospite del Goa Boa all’Arena del Mare del Porto Antico. Apertura porte alle 19, biglietti a 20 euro.

Inizia a scrivere giovanissimo, dopo essere stato scelto come rappresentante dell’Esposizione Universale di New York nel 1964, viene reclutato dall’Island Records, etichetta discografica britannica, pubblicando così i suoi primi album destinati al mercato internazionale.

Nel 1968 esce il primo disco, Hard Road to Travel, che lo rende noto ed apprezzato anche dalla critica. Il singolo Wonderful World, Beautiful People scala le classifiche inglesi seguito dall’inno pacifista Vietnam, che Bob Dylandefinisce la miglior canzone di protesta da lui mai ascoltata.

Negli anni ’80 non resta insensibile alla disco music, collaborando con Kool & The Gang. Partecipa inoltre all’incisione di Sun City insieme al collettivo Artists United Against Apartheid, ricevendo lo stesso anno un Grammy per il miglior album reggae grazie a Cliff Hanger.

Nei ’90 sforna altri successi con la cover di I can see clearly now di Johnny Nash e Hakuna Matata con Lebo M, dalla colonna sonora de Il re leone.

L’ultimo album Rebirth è prodotto da Tim Armstrong, cantante e chitarrista dei Rancid.

Ad aprire la serata Mellow Mood, Raphael, Ganja Farmers, Critical Roots e Papapaul.