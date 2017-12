Jack Savoretti, testa inglese, cuore genovese, in concerto alla Tosse

Genova. Con una voce ruvida, appassionata e struggente, Jack Savoretti ammalia e rapisce incarnando alla perfezione la fisionomia del giovane cantautore.

Di origini anglo-italiane, padre genovese e nonno partigiano che partecipò alla liberazione di Genova dai tedeschi, è famoso per la sua abilità nella musica acustica, anche se fino all’età di 16 anni non aveva mai usato una chitarra. Cresciuto a Londra prima di trasferirsi a Lugano, girò per l’Europa da bambino finché arrivò alla Scuola Americana in Svizzera dove prese un accento che egli stesso descrive come “bastardo transatlantico”. Si dichiara apertamente fanatico tifoso del Genoa Cfc 1893.

Burn Magazine ha paragonato la sua musica a quella di Simon & Garfunkel, London’s Daily Telegraph afferma che il cantante suona la chitarra come se avesse una ‘magia primitiva su di essa’, e alcuni esperti del settore musicale lo hanno definito il nuovo Bob Dylan.

Culturalmente eclettico e influenzato dalla musica cantautoriale americana, inglese e italiana, inizia ancora giovanissimo a scrivere poesie. Sarà la madre, una ex modella che frequentava nei suoi anni giovanili Jimi Hendrix e i Rolling Stones, a suggerirgli di prendere in mano una chitarra e di trasferire in musica le sue parole. Il risultato è un insieme di melodie semplici e incisive dominate dal suono della chitarra acustica e da una rara attenzione ai testi che lo porta ad essere spesso paragonato ai grandi cantautori della tradizione anglosassone.

Jack Savoretti è attualmente impegnato in un tour che sta attraversando tutta l’ Europa e che lo porterà in Italia con la prima data a Genova, città che sente particolarmente vicina essendo la terra di origine del padre. In seguito altri appuntamenti a Milano e Torino. Occasioni imperdibili per ascoltare uno dei nuovi volti del panorama europeo, destinato a una velocissima ascesa verso il successo.

Inizio alle 21.30 al Teatro della Tosse. Biglietti a 18 euro.