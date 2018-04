Iscrizioni aperte per Mangiaforte 2018

Genova. Ritorna anche quest’anno l’unico evento enogastronomico a tappe lungo i sentieri dei Forti di Genova!

Dopo il successo dello scorso anno, la Consulta Giovanile di Sant’Olcese, in collaborazione con le associazioni locali e l’ente comunale ha ufficialmente aperto le iscrizioni per la MangiaForte 2018, che si terrà domenica 20 maggio.

Questa nuova edizione ci accompagnerà alla scoperta di numerose novità, ideate per apprezzare ancor più il patrimonio storico, gastronomico e paesaggistico dell’area dei Forti di Genova.

IL PERCORSO

La registrazione degli iscritti e la conseguente partenza avverrà in prima mattinata, presso la località Campi di Sant’Olcese, in corrispondenza dell’omonima stazione del Trenino di Casella. A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit di benvenuto.

L’escursione rispetto all’edizione precedente passerà anche in prossimità del Forte Puin, per ampliare ancor di più l’offerta culinaria e quella storico paesaggistica, con una vista su entrambe le riviere. Il percorso, per un totale di 10 km, sarà intervallato da sei tappe, dove verranno servite specialità, bevande e prodotti del territorio ligure. L’arrivo è previsto nel campo da calcio di Casanova di Sant’Olcese, dove vi sarà la festa e la tappa culinaria finale. Ricordiamo che il percorso è stato ideato per essere percorribile da grandi e piccini, senza grosse difficoltà. Consigliamo ovviamente un paio di scarpe da trekking per affrontare i vari tratti di sentiero.

IL CIBO

Il cibo è assolutamente protagonista nella MangiaForte 2018, vuole essere valorizzato ed apprezzato proprio come il patrimonio storico e paesaggistico del nostro entroterra. Per questo motivo abbiamo selezionato prodotti tipici, a chilometro zero e di qualità, come i formaggi dell’azienda agricola “Forte Diamante” di Sant’Olcese e il lardo del “Centro Anidra” di Borzonasca. Ci sarà l’immancabile Salame di Sant’Olcese, accompagnato dal pane e dalla focaccia prodotti dalla cooperativa Italforno della casa circondariale di Marassi. Il menù completo verrà pubblicato nei prossimi giorni.

ANIMAZIONE ED EVENTI PARALLELI

MangiaForte 2018 proporrà ai propri partecipanti animazione ed eventi paralleli, per completare al meglio una giornata in mezzo al cibo e alla natura. Innanzitutto l’organizzazione ha deciso di utilizzare per l’evento posate e piatti biodegradabili, in modo da rendere la manifestazione ad impatto ambientale zero. Durante il percorso ci sarà animazione per grandi e piccini curata dall’associazione Mbam’baye (www.lasinofacultura.it), con i suoi animali da soma. Sarà presente anche l’associazione “Band degli orsi” dell’Ospedale Gaslini (www.labanddegliorsi.it), che con trucchi e travestimenti renderanno speciale la vostra giornata. Presso la tappa finale a Casanova di Sant’Olcese, saranno presenti un palco dove si esibiranno varie realtà musicali, il mercatino agricolo a chilometro zero e varie stand di hobbysti. Molte altre novità bollono in pentola e ve le comunicheremo a breve.

COME RAGGIUNGERE L’EVENTO

La partenza dell’evento sarà situata presso la stazione “Campi” del Trenino di Casella. Consigliamo di utilizzare questo mezzo di trasporto per raggiungerci, soprattutto per chi proviene da Genova, in quanto i parcheggi nei dintorni dell’evento saranno limitati. Qui trovate gli orari del treno:

Qui trovate il punto esatto di partenza su Google Maps: https://goo.gl/j5mbXUNei prossimi giorni specificheremo l’orario ufficiale di inizio dell’evento.

ISCRIZIONI

Per le iscrizioni, come l’anno scorso, MangiaForte 2018 si appoggia alla piattaforma online We Do Sport.

Il costo di iscrizione è di 20 €.

Per i bambini tra i 7 e i 12 anni 15 €.

Fino ai sei anni di età la partecipazione è gratuita. Potete iscrivervi direttamente cliccando su questo link e compilando il form, previa registrazione al sito:

http://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=47927

Per le iscrizioni cartacee forniremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni.