Ironia, cinismo e leggerezza: Homicide House, uno spettacolo sulla società contemporanea

Genova. Testo di Emanuele Aldrovandi, regia Serena Sinigaglia, Homicide House è uno spettacolo che disegna un panorama surreale sulle nostre quotidiane paure ma anche sui vizi comuni a molti consumatori postmoderni.

Indebitato per problemi di lavoro, Uomo, un’identità pallida, sbiadita, che non ha nome proprio perché potrebbe essere chiunque, finisce vittima di un gioco al massacro riservato a facoltosi in cerca di emozioni forti. Non avendo i soldi necessari e temendo per l’incolumità della propria moglie e dei propri figli, l’uomo accetta la proposta del suo antagonista Camicia a pois di partecipare al gioco di Homicide House: in buona sostanza, l’indebitato verrà pagato per farsi uccidere da una persona facoltosa. Così entra in scena la seconda antagonista, Tacchi a spillo, che con un gioco alla ricerca della verità, farà emergere, minacciandolo, il lato nascosto di Uomo.

Biglietti a partire da 12 euro, inizio alle 20.30.