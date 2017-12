Intimi nutrimenti, in mostra le fotografie in concorso

Genova. Una mostra che parla di cibo, inteso nella sua accezione più ampia: atto materiale, destinato a soddisfare bisogni fisici, e atto intimo, che esprime, soddisfa, frustra i desideri più segreti della persona.

Un’iniziativa nella quale i giovani sono protagonisti, sia come autori delle fotografie esposte, sia come organizzatori: 31 anni è l’età media dei fotografi/artisti vincitori dell’omonimo concorso internazionale organizzato e diffuso da Art in Lab.

I partecipanti espongono le loro opere a fianco di Gayle Chong Kwan, artista anglo cinese già “un nome” a livello internazionale, che da anni conduce una ricerca visiva legata ai temi dello spreco alimentare.

Apertura sino al 25 ottobre a Palazzo Rosso. Visita compresa nel prezzo del biglietto. Orari: martedì 9-18; mercoledi, giovedì e sabato 9-19; venerdì 9-21; domenica 9.30-19.30.