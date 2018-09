Venerdì 7 settembre alle ore 21 in piazza Fenice si svolgerà l’International Magic Show, la terza serata dedicata alla magia e all’illusionismo, un appuntamento da non perdere a cura della Corte dei Miracoli.

Un grande spettacolo in cui si esibiranno vari artisti in diverse discipline come la cartomagia, il mentalismo, le grandi illusioni e la magia di scena. Alcuni nomi dei partecipanti: Fantasy Illusion, Francesco Meraviglia, Nero, Chico Pieri, Francesco Fontanelli, Marco Brondi e Paolo Fontanelli.