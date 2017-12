Incontri informativi ai cantieri teatrali Dioniso

Genova. Il nuovo anno accademico 2017/18 sta per iniziare. Sono aperte le prenotazioni per gli incontri informativi relativi ai corsi di recitazione, canto, mimo e fotografia di scena.

Gli incontri si svolgeranno nella sede di Palazzo Cambiaso Del Ponte in Via Al Ponte Calvi, n.6 int. 2 Scala D, Genova – il 18 settembre alle 19.30 e il 20 settembre alle 19.

Per partecipare basta inviare una email con i dati (nome, cognome, età, telefono) specificando a quale corso si è interessati, al seguente indirizzo info@cantieriteatralidioniso.com

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul nostro sito internet www.cantieriteatralidioniso.com