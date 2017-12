Incontri con l’autore: a Camogli Rocco Antonucci su arte e/o design

Camogli. Sabato 29 aprile, alle ore 17.30, al Teatro Sociale di Camogli, per la serie “Incontro con l’autore”, si discuterà del libro di Rocco Antonucci, Arte e/o design. Oltre all’autore, interverranno Silvio Ferrari, G. B. Roberto Figari e Ugo Volli. L’evento è promesso dal Comune di Camogli e dalla Fondazione Teatro Sociale di Camogli.

Il libro di Antonucci (350 pagine illustrate) evidenzia come i concetti di «arte» e di «design», se osservati da una prospettiva storica, devono essere intesi come nozioni di formazione sociale e culturale che non possono essere considerate naturali e immutabili. «Arte e/o design» mostra come, nel corso del tempo, i due concetti si differenziano, si oppongono, oppure si legano da un rapporto di identità. Inseriti nella storia, i due concetti – «arte» e «design» – sono legati dall’autore da una disgiunzione logica (e/o) per renderli più chiari e comprensibili.

Il libro tratta la storia del design da un punto di vista sociale, antropologico, storico ed estetico. Analizza le filosofie che stanno alla base della cultura del progetto moderno. «Arte e/o design» narra quando e come il design e l’arte si confrontano, si contrappongono e/o si confondono. Riferisce come nell’epoca moderna, l’«arte» si trasforma in un’attività non necessaria, superflua e perlopiù irrazionale e lascia uno spazio che è progressivamente occupato dall’industrial design, dalla propaganda e dalla moda. Mostra come il design sia un fatto antropologico che nasce 50.000 anni fa, quando l’uomo inizia ad estetizzare gli utensili che produce; pertanto non può essere ridotto ad un fenomeno esclusivamente moderno.