Inaugura la serata latina al Covo di Nord Est

Santa Margherita Ligure. Giovedì 1 giugno 2017, dalle ore 22, al Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure (Lungomare Raffaele Rossetti, 1) grande inaugurazione della serata latina più attesa del Levante. Curata dal Caribe Club di Genova, la serata avrà luogo nella celebre grotta, una location unica a picco sul mare di uno dei locali più famosi e suggestivi di tutta Italia.

Alla console ci sarà dj Armando “El Papi”, mentre in pista show e animazioni con i ballerini Alfredo Angulo, Niosvel Moreno e Bryan Perez. Una pista sul molo, a due passi dal mare, sarà dedicata alla kizomba con musica del dj “kizombero” Luis Ramos da Capoverde e di dj Mauricio Hernandez. «Siamo molto onorati di portare in tour il nostro mondo latino – spiega Rocco Mariani, direttore del Caribe Club di Corso Italia – Si tratta di una nuova avventura molto importante, che porta la nostra musica in una delle location più belle e prestigiose di tutta la Liguria».

Ingresso 10 euro con consumazione, per i tesserati 8 euro con consumazione. Info: 335207103.