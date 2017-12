Inaugura la domenica latina del Nabù

Genova. Domenica 9 luglio 2017, a partire dalle 20.30, al Nabù Music & Restaurant (Piazzale Kennedy 1) inaugura la domenica latina in riva al mare, coordinata dallo staff del Caribe Disco Club. Due sale di puro divertimento, una all’aperto sul mare e una interna con condizionatore, per esplorare la musica latina a 360 gradi, tra salsa, bachata, chachacha, bachata e kizomba. Si inizia alle 21 con stage gratuito aperto a tutti di Rueda de Casino Open con i maestri Adriano e Michelle, a seguire selezione musicale di dj Mauricio Hernandez e dj Darlin “La Diferencia”, per ballare fino a notte fonda i più grandi successi latini del momento.

Ingresso alle 20.30 con apericena, consumazione e stage a 15 euro; ingresso alle 21 con consumazione e stage a 10 euro (8 euro per le scuole convenzionate). Informazioni e prenotazioni: 335207103.